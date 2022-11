Incendio in una pizzeria ad Arosio: evacuate due persone.

Fiamme e fumo questa mattina all'alba in via Caio Plinio ad Arosio. Intorno alle 7.30 di oggi, martedì 22 novembre 2022, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per un principio d'incendio al Ristorante Pizzeria Plinio di Arosio.

Sul posto quattro squadre di pompieri, coadiuvati dall'autoscala, sono prontamente intervenuti per spegnere le fiamme. Inoltre per i fumi propagati dalla combustione gli operatori hanno ritenuto necessario evacuare due persone che erano rimaste bloccate nell'appartamento sopra l'attività commerciale.

Le immagini dell'intervento