Incendio in una villetta: evacuata una famiglia

In fiamme la taverna di una villetta: evacuata una famiglia. Dichiarata inagibile una villetta.

Notevole dispiegamento di mezzi di soccorso

E’ successo ieri sera intorno alle 19.50 a Lipomo in via Lario: le fiamme sarebbero partite dal locale tavernetta di una villetta di tre piani. Sul posto un notevole dispiegamento di mezzi di soccorso: cinque mezzi di Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme ed evacuare il nucleo familiare residente. E’ stato accertato che il solaio da cui è partito l’incendio aveva alcuni mattoni danneggiati proprio dalle alte temperature: l’appartamento è stato quindi dichiarato inagibile.

Fortunatamente non ci sarebbero feriti nell’incendio. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, i Carabinieri e il primo cittadino Alessio Cantaluppi.