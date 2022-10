Incendio in un’abitazione, mobilitazione di mezzi e Vigili del fuoco

Incendio in via Don Guanella, a Villa Guardia.

Incendio, Vigili del fuoco impegnati con cinque squadre

Fiamme in un’abitazione, dalle 19.30 cinque squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate in Villa Guardia, in via Don Guanella, per l’incendio di un tetto. Mobilitazione di mezzi e pompieri: impegnate cinque squadre.

Tetto in fiamme - IL VIDEO

Intervento per limitare i danni

Sono in corso le operazioni di controllo della combustione, con l’incendio tuttora in corso in un’abitazione nella frazione Sordello, al fine di limitare la propagazione delle fiamme agli edifici vicini.