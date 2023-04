Incendio in via Buerga: due squadre dei Vigili del fuoco al lavoro ad Alserio. E' successo nella prima mattinata di oggi, intorno alle 7.

Incendio in via Buerga: due squadre dei Vigili del fuoco al lavoro ad Alserio

Secondo quanto ricostruito, a prendere fuoco sarebbero stati alcuni scarti di potatura. Restano tuttora ignote le cause dello scoppio del rogo, in via Buerga, nel territorio di Alserio. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco con due squadre del distaccamento di Erba. L'incendio sarebbe stato prontamente estinto e fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte.