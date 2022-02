Incendio in via Torino, i residenti lanciano l'allarme

Olgiate Comasco

Intervento dei Vigili del fuoco in corso in questi minuti.

Incendio in via Torino, a Olgiate Comasco: un rogo in questi minuti rende necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Incendio, Vigili del fuoco arrivati sul posto

I pompieri, allertati per il rogo nell'area verde di via Torino, nei pressi della strada provinciale Lomazzo-Bizzarone, sono in azione proprio in questi minuti. Certamente il lungo periodo senza pioggia e il vento che ha caratterizzato la giornata odierna hanno favorito il propagarsi delle fiamme nella zona.

Segnalazioni da più zone

Intanto, segnalazioni arrivano anche da cittadini che, da altre zone di Olgiate Comasco, hanno notato l'alzarsi in cielo di una colonna di fumo e il bagliore delle fiamme.