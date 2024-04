Incendio in via Volta: una donna in ospedale e strada chiusa per tre ore

Ieri sera, venerdì 19 aprile 2024, a Olgiate Comasco è scoppiato un incendio in via Volta all'interno di un'abitazione. L'episodio si è verificato proprio in centro paese, a due passi dal Municipio, e ha causato anche il trasporto in ospedale di una donna.

Cosa è successo

Ancora da definire la dinamica di quanto avvenuto, ma quello che è certo è che si è trattato di un incendio di grossa entità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Olgiate Comasco e la Polizia locale. Insieme a loro anche il sindaco Simone Moretti.

La situazione è stata riportata sotto controllo verso le 21.30, grazie anche alla prontezza di intervento di alcuni cittadini e al prezioso e provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco di Como e di Appiano Gentile. Le operazioni però, vista l'entità del fatto, hanno necessitato della chiusura al traffico della via per circa tre ore. Una donna, come detto, risulta essere stata trasportata in ospedale in codice verde.