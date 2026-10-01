Incendio nei boschi: danneggiati circa 100 metri quadri di vegetazione.

Intervento difficoltoso

L’interevnto dei Vigili del fuoco è di oggi pomeriggio, giovedì 1 ottobre, intorno alle 15, nel territorio di Asso. A intervenire le squadre dei Vigili del fuoco di Canzo con un’autopompa e un pick-up antincendio boschivo, di Cantù con un’autobotte, e gli specialisti SAF da Como. Particolarmente difficoltose le operazioni di intervento, a causa della conformazione impervia del terreno e delle fiamme che si stavano rapidamente propagando all’interno di una gola. Per raggiungere i punti più difficili e contrastare l’incendio il personale Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco di Como ha effettuato una complessa e rischiosa manovra di movimentazione su corda doppia, raggiungendo le zone più impervie e trasportando con sé le attrezzature da necessarie per lo spegnimento.

Grazie all’intervento congiunto delle squadre, le fiamme sono state domate e l’area interessata è stata successivamente bonificata, scongiurando l’ulteriore propagazione dell’incendio. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.