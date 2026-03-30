Incendio nei boschi: in azione quattro squadre dei Vigili del fuoco

Incendio nei boschi ad Alzate: in azione quattro squadre dei Vigili del fuoco. E’ successo nel primo pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo.

Intervento durato circa tre ore

Le fiamme sono divampate intorno alle 13 nei boschi in località Verzago, poco distante dal confine con Brenna. Resta sconosciuta l’origine del rogo ma la causa più probabile del divampare delle fiamme è legata al vento forte degli ultimi giorni: nei giorni scorsi, infatti, l’allerta di rischio incendi era stata innalzata al livello arancione in tutta la Regione a causa delle temperature più elevate e del vento. L’incendio si è rapidamente propagato fino a interessare un totale di circa diecimila metri quadri di area boschiva.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Erba e Cantù con due autopompe e due autobotti. Le fiamme sono state domate in un intervento durato circa tre ore.