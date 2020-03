Incendio nell’area boschiva di Bizzarone, intervengono i Vigili del fuoco.

Incendio domato

Le fiamme sono divampate poco prima delle 14 di oggi, mercoledì 18 marzo 2020, nell’area verde in prossimità di via Ratti, a Bizzarone. Impegnati con due squadre e un’autobotte i Vigili del fuoco comaschi. Non si segnalano feriti: le fiamme sono sotto controllo.