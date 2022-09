L'allarme è scattato intorno alle 11.10 di oggi, venerdì 16 settembre 2022.

Incendio nel locale server della banca: arrivano i pompieri

Alle 11.10 i Vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono stati attivati per la segnalazione di incendio nel locale server della Cassa rurale di Lurate Caccivio, invia Garibaldi. Giunti sul posto hanno riscontrato fumi provenienti da anomalia alle batterie. Hanno così provveduto alla messa in sicurezza. Non si segnalano feriti.