Incendio nella vecchia sede della Boselli spento subito dai Vigili del fuoco

Tre squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Como sono intervenute oggi pomeriggio, domenica 6 aprile, poco dopo le 17, in via Carducci a Olgiate Comasco.

Segnalato fumo nell’ex tessitura

La segnalazione di fumo proveniente dall'interno dell'edificio in disuso della tessitura Boselli ha allertato i pompieri. Grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco si è spento in breve tempo l'incendio delle suppellettili giacenti all'interno.

Tre squadre in via Carducci

Tempestivamente in azione tre squadre dei pompieri, fondamentali per garantire che il problema non si amplificasse.

Nessuna persona coinvolta

Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte. Sul posto, unitamente ai Vigili del fuoco, sono intervenuti anche i Carabinieri e il 118.