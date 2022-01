Incendio nell'ex Tettamanti, colonna di fumo in cielo - VIDEO

Lurate Caccivio

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco con due mezzi.

Incendio nell'ex Tettamanti, la fabbrica abbandonata di via Monterotondo a Lurate Caccivio: un'alta colonna di fumo in cielo.

Incendio, mobilitazione di mezzi

Segnalazioni ricevute dal sindaco Anna Gargano, poi l'allarme e la richiesta di intervento dei Vigili del fuoco. Pompieri presenti in questi minuti sul posto con due mezzi di Como e Appiano Gentile: un'autobotte e un'autoscala. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Lurate Caccivio, la Polizia locale e la Croce rossa di Grandate.

Colonna di fumo visibile anche a distanza

L'intervento dei Vigili del fuoco è concentrato in una zona dell'ampio fabbricato, da dove si è sprigionato il fumo: una colonna scura salita in cielo e visibile anche a notevole distanza. Sul posto sono presenti anche il primo cittadino e il suo vice Isabella Dominioni. Si sta cercando di capire se qualcuno sia presente all'interno del sito produttivo da anni dismesso, già in passato occupato da "inquilini" che cercavano un riparo di fortuna. La vecchia fabbrica, qualche anno fa, era stata teatro di un rave party che aveva richiesto il massiccio intervento di Forze dell'ordine.