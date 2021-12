Incendio pannello pubblicitario a Como e incidente a Cermenate SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Incendio pannello pubblicitario a Como

In piazza San Fedele in fiamme un pannello pubblicitario e i sacchi della spazzatura intorno alle 2.30. L'episodio è avvenuto a ridosso della chiesa. Sul posto i Vigili del fuoco per lo spegnimento dell'incendio.

Incidente a Cermenate

Un solo vettura coinvolta in un incidente stradale a Cermenate, intorno alle 4.30. In via Europa Unita sono arrivate Vigili del fuoco e sanitari che hanno soccorso un ferito lieve. Un'auto è finita contro un ostacolo a Valsolda, intorno alle 23.45. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.