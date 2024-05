Incendio sull’A9, auto prende fuoco in transito: nessun ferito

Incendio sull’autostrada A9 direzione Montano Lucino: una macchina prende fuoco, illesi conducente e passeggero.

Incendio sulla A9, pronto intervento dei Vigili del fuoco

Paura e fiamme nella mattina di oggi, giovedì 2 maggi. Poco dopo le 11, due mezzi dei Vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti in autostrada A9, direzione nord comune Montano Lucino, per un incendio che ha coinvolto un'autovettura in transito. Fortunatamente, nessun ferito: illesi sia il conducente che il passeggero.

Intervenuti sul posto, unitamente ai Vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale della società Autostrade.