Incendio tetto a Cantù: maxi-mobilitazione di pompieri VIDEO

Incendio tetto a Cantù: maxi-mobilitazione di pompieri.

Grande paura questa sera, mercoledì 22 luglio 2020, a Cantù. In via Milano, al civico 6, ha infatti preso fuoco un tetto e una alta nube di fumo nero si staglia nel cielo cittadino. Sono stati immediatamente allertati i Vigili del Fuoco che si sono recati in posto con cinque squadre dai distaccamenti di Cantù ed Erba e dal comando centrale di Como.