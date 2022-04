Incendio tetto a Erba SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco che cos'è successo nella notte tra l'11 e il 12 aprile 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Incendio tetto a Erba

In serata tre squadre dei Vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Erba, sono state impegnate per un incendio tetto a Buccinigo, frazione di Erba in via Riazzolo. I pompieri sono riusciti a bloccare la propagazione e hanno effettuato la messa in sicurezza nell'abitazione.

Incidenti a Lurate Caccivio e Blevio

Intorno alle 21.40, in via Varesina a Lurate Caccivio c'è stato uno scontro tra auto. Sul posto un'ambulanza che ha soccorso un uomo di 28 anni, trasportandolo in codice verde all'ospedale. A mezzanotte invece l'allarme è scattato a Blevio, per uno scontro auto-moto. Soccorso in codice verde un 28enne.