Incendio tetto a Merone: tre squadre di Vigili del Fuoco al lavoro FOTO

Incendio tetto a Merone: tre squadre di Vigili del Fuoco al lavoro.

Tre squadre di pompieri del distaccamento di Erba da questa mattina alle 7, sabato 28 novembre 2020, sono impegnate per domare le fiamme che hanno invaso il tetto di una cascina in ristrutturazione che si trova in località Baggero, nel comune di Merone. L’incendio è ormai quasi completamente domato. Nessuno è rimasto ferito.