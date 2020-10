Incendio tetto ad Appiano Gentile: sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco.

Incendio tetto ad Appiano Gentile: allarme in via dello Sport

L’allarme è scattato in via dello Sport nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre 2020. Durante alcuni lavori edizili sulla copertura del fabbricato di un’abitazione, sono divampate le fiamme per circa 200 metri quadrati di tetto. In corso le operazioni di spegnimento con quattro squadre provenienti dal distaccamento di Appiano Gentile, Cantù e dalla sede centrale di Como. Non si segnalano invece feriti.