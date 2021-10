Vigili del fuoco

Non si segnalano feriti, bruciati 200 mq di struttura.

Incendio a Lurago Marinone, a fuoco il tetto di una villetta.

Incendio: sul posto i Vigili del fuoco

Le fiamme sono divampate poco prima delle 15 di oggi, giovedì 7 ottobre, in una villetta situata in via per Veniano. Sul posto sono accorse quattro squadre dei Vigili del fuoco di Como e Appiano Gentile per lo spegnimento delle fiamme e il contenimento dei danni che hanno interessato circa 200 mq di struttura. Non si segnalano feriti. L'immobile al momento non è agibile e rimarrà tale fino al completamento della verifica delle conseguenze dell'incendio e il ripristino delle condizioni di sicurezza.