Bizzarone

Le fiamme hanno interessato 180 metri quadrati di tetto.

Incendio tetto in via Terranera a Bizzarone. L'episodio è avvenuto intorno alle 11.15.

Incendio tetto: inagibile il piano terra dell'abitazione

I Vigili del fuoco sono intervenuti con cinque mezzi del comando di Como e distaccamenti di Appiano Gentile e Cantù. Le fiamme hanno interessato 180 metri quadrati di tetto di una casa isolata. L'abitazione al piano terra al momento non è praticabile, fino agli accertamenti impiantistici finalizzati a confermare l'idoneità degli impianti elettrici interessati dall'acqua utilizzata per lo spegnimento. Non si segnalano feriti.