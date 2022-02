L'episodio

In via Licinio.

In nottata si segnala un incendio vettura a Erba.

Incendio vettura a Erba: accertamenti in corso

L'allarme è scattato in via Licinio. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme. Non si segnalano feriti. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa dell'incendio.