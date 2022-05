In via Como

Non si segnalano feriti.

Tre squadre dei Vigili del fuoco al lavoro ieri sera, venerdì 21 maggio 2022, a Novedrate.

Incendio vettura in un box a Novedrate: condominio evacuato

I pompieri del Comando di Como e dei distaccamenti di Cantù e Lomazzo, sono intervenuti intorno alle 21, in via Como. A prendere fuoco è stata un'auto all'interno di un box di un condominio. A titolo precauzionale, è stato evacuato il fabbricato, fino allo spegnimento dell'incendio. Non si segnalano feriti.