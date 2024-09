Inciampa su una radice e cade: 80enne soccorso a Rezzago. E' successo intorno alle 13.30 di oggi, martedì 3 settembre 2024.

Sul posto ambulanza e Vigili del fuoco

L'episodio è avvenuto in località Enco, presso un agriturismo. In particolare, un uomo di 80 anni stava passeggiando insieme alla moglie, quando sarebbe inciampato su una radice cadendo e procurandosi alcune lesioni, in particolare facendosi male a un polso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Lariosoccorso di Erba con un'ambulanza, coadiuvati dai Vigili del fuoco data la località impervia, giunti con una campagnola da Canzo e un mezzo del Nucleo Soccorso Alpino Fluviale da Como.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Erba in codice giallo: le sue condizioni di salute non sarebbero dunque preoccupanti.