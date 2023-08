Incidente a Barni sulla Sp41, poco prima delle 15 di oggi, sabato 5 agosto 2023.

Incidente a Barni: ferito un ottantenne

Due le auto finite fuori strada per cause che saranno i Carabinieri, accorsi sul posto, a definire. Intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Erba e Canzo. Insieme a loro ambulanza e automedica che hanno soccorso un anziano di 84 anni, rimasto ferito nell’impatto. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all’ospedale.