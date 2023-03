Incidente a Barni: tre le persone ferite SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 marzo 2023 in provincia di Como: si segnala un incidente a Barni.

Incidente a Barni: tre le persone ferite

Ieri sera, intorno alle 22, i soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco e i Carabinieri sono stati chiamati ad intervenire a Barni, in via Cristoforo Colombo, per un sinistro stradale che ha coinvolto una sola vettura. Sul posto si è precipitata un'ambulanza della Croce Rossa di Asso per soccorrere le tre persone ferite nel sinistro.

Ancora da capire la dinamica dell'accaduto, lavoro affidato alle forze dell'ordine. Quello che è certo è che la macchina, una Ford Fiesta, ha subito ingenti danni alla parte anteriore e posteriore con diverse ammaccature sul fianco destro.

Il luogo dell'incidente