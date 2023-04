Allarme questa mattina, domenica 23 aprile 2023, intorno alle 6.30.

Incidente a Beregazzo: si ribalta con l'auto, soccorsa una ragazza

Incidente sulla Sp40 per una giovane ragazza. L'auto, per cause che saranno da definire, si è ribaltata ed è finita in mezzo alla vegetazione. Sul posto ambulanze e Vigili del fuoco. La ferita è stata poi trasportata al Sant'Anna in codice giallo.