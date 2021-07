Incidente a Binago: auto finisce fuori strada SIRENE DI NOTTE

Incidente a Binago: auto finisce fuori strada nella tarda serata di mercoledì 28 luglio 2021.

Il sinistro si è verificato intorno alle 21.30 in via Giovanni Falcone a Binago dove un'auto è finita fuori strada andando a colpire un ostacolo. Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre persone: una donna di 40 anni, un uomo e una donna entrambi di 71 anni. Sul posto sono arrivate due ambulanze della Sos di Olgiate che hanno trasportato i feriti, per accertamenti, all'ospedale di Tradate. Allertati anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilevamenti del caso.