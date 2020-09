Incidente a Binago SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 28 e il 29 settembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Binago

Impatto tra auto e moto, intorno alle 21.20 a Binago. Sul posto ambulanza e automedica. Soccorsa una donna di 20 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Allertati i Carabinieri di Como per la ricostruzione della dinamica.

Si segnala anche un incidente a Como, in piazza Vittoria, coinvolto un mezzo elettrico. Sul posto la Cri di Como che ha trasportato in codice giallo un 25enne all’ospedale.