Incidente a Bregnano scontro tra un pulmino e un camion

Sul posto sono stati allertati i Vigili del fuoco e i sanitari. A scontrarsi un pulmino, con a bordo cinque persone di 22, 25, 29 e 42 anni, e un camion. Inizialmente i soccorsi sono stati allertati in codice giallo, poi ridimensionato in verde. La strada è chiusa per le operazioni di messa in sicurezza.