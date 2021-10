L'impatto

Incidente a Bregnano nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 ottobre 2021.

L'impatto tra due auto è avvenuto intorno alle 17, sulla Sp32. Sul posto la Croce Azzurra di Cadorago. Soccorsa una persona che non risulta in gravi condizioni. Dopo pochi minuti in zona si sono formate alcune code e il traffico è andato in tilt.