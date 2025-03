Incidente a Brenna: auto si schianta contro la recinzione di una casa

Momenti di paura intorno alle 13.30 di oggi, lunedì 10 marzo 2025, a Brenna. Un'auto è andata a schiantarsi contro la recinzione di una casa, i soccorsi sono stati chiamati in codice rosso.

Incidente a Brenna: uomo estratto dalle lamiere

L'impatto è avvenuto in via Olgelasca. L'automobilista, un uomo di 38 anni, ha ha perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro la recinzione di una casa. Sul posto sono state inviate due squadre dal distaccamento Vigili del fuoco di Cantù, che hanno lavorato intensamente per estrarre la persona rimasta intrappolata tra le lamiere. Il ferito è stato messo in sicurezza e l’auto è stata messa in condizione di non rappresentare più un pericolo.

Cause dell'impatto in fase di accertamento

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Mariano Comense, l’automedica di Cantù e un’ambulanza della Croce Azzurra di Como. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, la persona ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant'Anna di Como per le necessarie cure mediche. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. La viabilità nella zona è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo.