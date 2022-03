lo schianto

Ferito ma solo lievemente un 22enne.

Incidente a Brenna, finisce fuori strada con l'auto e si ribalta.

Schianto, poco prima delle 18 di oggi, mercoledì 30 marzo 2022, in via Olgelasca a Brenna. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, ma la dinamica è al vaglio delle forse dell'ordine, un 22enne alla guida di un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo in curva finendo fuori strada e ribaltandosi. Fortunatamente non sarebbe ferito gravemente. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Cri di Cantù che lo ha trasportato in codice verde in ospedale per accertamenti. Presenti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.