Incidente a Bulgarograsso investiti due pedoni

L’allarme per un incidente a Bulgarograsso è scattato nella mattina di oggi, sabato 8 maggio 2021.

Incidente a Bulgarograsso arriva l’elisoccorso

Intorno alle 9.50, in codice rosso si sono precipitate due ambulanze (la Cri di Lurate e la Croce Verde di Fino Mornasco), un’automedica e si è alzato in volo anche l’elisoccorso di Como. L’impatto è avvenuto sulla Sp27. Sul posto anche i Carabinieri di Lurate Caccivio per i rilievi, la Polizia locale della Bassa Piana Comasca e i volontari del Lario di Fino Mornasco. Per permettere i soccorsi, la strada è stata bloccata in entrambe le direzioni.

Due pedoni investiti

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto una moto, alla cui guida c’era un uomo di 65 anni, stava procedendo da Fino Mornasco verso Appiano Gentile. Per cause che saranno le Forze dell’ordine a stabilire, avrebbe violentemente impattato contro due pedoni, una donna di 34 e un uomo di 49 anni.

Le condizioni

La donna è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna dalla Cri di Lurate, in codice giallo. Più gravi le condizioni dell’altro pedone, portato all’ospedale di Varese in elisoccorso, con codice rosso, a causa di diverse fratture. Il motociclista è stata invece accompagnato all’ospedale dalla Croce Verde di Fino in codice giallo. Nessuno dei feriti, secondo quanto è stato possibile apprendere sul posto, sarebbe in pericolo di vita. Poco prima delle 11 la strada è stata riaperta al traffico.