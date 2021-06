Incidente a Cabiate nella notte SIRENE DI NOTTE

Incidente a Cabiate pochi minuti prima della mezzanotte, in via Milano. Coinvolti 4 giovanissimi.

Incidente a Cabiate

Lo scontro tra due auto in via Milano. I soccorsi sono giunti in codice giallo per soccorrere quattro giovani coinvolti nello scontro di età compresa tra i 22 e i 29 anni. Sul posto, oltre a due ambulanze, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Dopo le prime cure sul posto due persone sono state ricoverate in codice verde all'ospedale di Cantù.

Un'aggressione a Cantù

I soccorritori sono intervenuti anche in viale alla Madonna di Cantù per un 50 che era stato aggredito. L'uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Cantù. Sul posto anche i Carabinieri.