Incidente a Cabiate SIRENE DI NOTTE

Ecco cos'è successo nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2022 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Incidente a Cabiate

Impatto tra auto in via Gioacchino Rossini a Cabiate, intorno alle 3. Soccorsi due uomini di 54 anni. Sul posto un'ambulanza che ha trasportato un ferito, in codice verde, all'ospedale di Cantù.

All'ospedale in codice giallo è invece finita una ragazza di 18 anni, a Como, dopo una caduta da scala in via Puecher. Lievi malori invece ad Asso e Montano Lucino. Intossicazione etilica per un 46enne a Menaggio.