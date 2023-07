Incidente a Cadorago oggi, venerdì 28 luglio 2023: un uomo di 50 anni è finito contro un ostacolo al di fuori della carreggiata. Le sue condizioni sono gravi.

Incidente a Cadorago: perde il controllo ed esce dalla carreggiata, grave un uomo

L'incidente si è verificato intorno alle 15.45 nella frazione di Bulgorello, in via Como. Sul posto si sono precipitati un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e un'auto medica in codice rosso.

Dopo aver medicato sul posto l'uomo il personale sanitario ha proceduto al trasporto in ospedale con la massima urgenza.

Insieme ai soccorsi anche la Polizia locale di Cadorago.

Il luogo dell'incidente