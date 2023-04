Ecco che cos'è successo nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile 2023 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Incidente a Cadorago: si ribalta con l'auto

Allarme a Cadorago, intorno alle 3.50, in via Roma. Soccorsi allertati in codice rosso per una donna di 29 anni. Sul posto la Croce Azzurra di Cadorago e l'automedica che, dopo le prime cure hanno scongiurato il peggio. La ferita è poi stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Da segnalare anche un incidente, senza feriti, intorno alle 2.30, in corso Europa a Cantù.