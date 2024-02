Incidente a Cadorago: un ferito incastrato nell'auto

Incidente a Cadorago nella mattinata di oggi, martedì 6 febbraio 2024,

Incidente a Cadorago: soccorsi allertati in codice rosso

L'impatto è avvenuto questa mattina, intorno alle 11.30, in località Caslino al Piano, lungo via Diaz. Coinvolte due auto, uno dei due feriti è rimasto incastrato nella vettura. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Dopo le prime cure il ferito è stato tolto dalle lamiere, grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, e trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.