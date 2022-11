Incidente a Cantù: 16enne in moto finisce sull'asfalto.

Sinistro stradale questa mattina, giovedì 10 novembre 2022, intorno alle 7.45 in via Papa Giovanni XXIII a Cantù. L'incidente si è verificato all'incrocio all'ingresso dei due istituti superiori canturini: il Liceo Fermi e l'Istituto Sant'Elia. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute in posto ma un giovane di 16 anni, a cavallo della sua moto, è finito sull'asfalto.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Cri di Cantù e un'auto medica che hanno soccorso il giovane: nulla di grave fortunatamente. Il ragazzo è stato trasportato per accertamenti, in codice verde, in ospedale. L'incidente all'ora di punta ha però creato qualche problema al traffico, da e per Cucciago.