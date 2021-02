Nel pomeriggio di oggi, martedì 23 febbraio 2021, c’è stato un incidente a Cantù.

Incidente a Cantù arriva l’ambulanza

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 16.45, in via San Giuseppe per uno scontro tra auto. Sul posto è arrivata la Croce Azzurra di Rovellasca che ha soccorso una donna di 38 anni, rientrando poi in codice verde. Per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto è arrivata la Polizia locale di Cantù, che ha anche diretto il traffico così da permettere l’intervento dei sanitari.