Incidente a Cantù, arriva l’elisoccorso SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Cantù, arriva l’elisoccorso

Poco prima delle 20 scontro tra auto e moto in corso Europa. Sul posto automedica e Cri di Cantù, successivamente si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Como. Soccorso un uomo di 52 anni che è stato trasportato all’ospedale Circolo di Varese. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non tali da metterli in pericolo di vita. Spetterà ora ai Carabinieri di Cantù ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Da segnalare anche una lite a Como Muggió con un uomo di 48 finito all’ospedale, in codice verde. A Como, in via Bellinzona, soccorsi allertati per un’intossicaizone da farmaci mentre a Cermenate una donna di 38 anni ha esagerato con l’alcol, finendo in ospedale.