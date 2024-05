Incidente a Cantù: arriva l’elisoccorso, una ferita grave

Incidente a Cantù nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 1 maggio 2024.

Incidente a Cantù: una donna soccorsa in codice rosso

A scontrarsi sono state due auto che stavano percorrendo via per Alzate. Dopo lo scontro sono arrivate ambulanze, automedica e si è alzato in volo l’elisoccorso. Ferite due donne di 35 e 45 anni, una di loro, in gravi condizioni, è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza, l’altra invece è stata portata al Sant’Anna in codice giallo. Necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco.