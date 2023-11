Incidente a Cantù: auto ribaltata, due ferite

Incidente a Cantù nella mattinata di oggi, sabato 11 novembre 2023.

Incidente a Cantù: auto ribaltata in via dell'Artigianato

L'impatto è avvenuto intorno alle 10.20 di questa mattina. A scontrarsi sono state due auto che stavano percorrendo via dell'Artigianato. Sul posto ambulanze e Vigili del fuoco, oltre alle Forze dell'ordine per la ricostruzione della dinamica. Coinvolte due donne di 47 e 59 anni che successivamente sono state trasportate in codice giallo e verde all'ospedale.