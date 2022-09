Incidente a Cantù: caos viabilità

Incidente a Cantù nel pomeriggio di oggi, martedì 6 settembre 2022, intorno alle 16.45.

Incidente a Cantù

Secondo quanto è stato possibile ricostruire ci sarebbe stato un tamponamento a catena che ha visto protagonisti un furgone, un'auto e una moto. L'impatto è avvenuto tra via Ettore Brambilla, all'intersezione con via Filippo Anzani. Sul posto, in codice rosso, è arrivata la Croce Bianca di Mariano Comense. Soccorsi un uomo di 58 anni e una donna di 44. Dopo le prime cure sarebbe stato scongiurato il peggio: nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Caos viabilità

Nel luogo dell'incidente si sono precipitati anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi e la viabilità. Dopo pochi minuti infatti sulla via ha iniziato a crearsi una coda di auto in attesa di poter transitare.