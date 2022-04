Incidente a Cantù: coinvolte quattro auto, soccorsi anche tre bambini

Nel primo pomeriggio

In via Alessandro Manzoni.

Incidente a Cantù nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 21 aprile 2022, intorno alle 14.

Incidente a Cantù: soccorsi anche tre bambini

L'episodio è avvenuto in via Alessandro Manzoni. A scontrarsi sono state quattro auto. Sul posto, in codice giallo, sono state attivate la Croce Bianca di Mariano Comense, la Cri di Lomazzo e la Croce Azzurra di Como. Insieme a loro anche i Vigili del fuoco. Tra le persone soccorse due bambine di 11 e 12 anni, un bimbo di 11, un ragazzo di 16, tre donne di 37, 48 e 50 anni, un uomo di 58. Un solo ferito è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non preoccupano. Spetterà poi alla Polizia locale ricostruire la dinamica dell'accaduto.