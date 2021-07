Sospiro di sollievo dopo l'incidente avvenuto ieri, giovedì 22 luglio 2021, intorno alle 22, a Cantù.

Incidente a Cantù: dimesso dall'ospedale il giovane motocilista ferito

L’episodio è avvenuto in via Per Cucciago, all’altezza del civico 61. Sul posto sono arrivati l’ambulanza e poco dopo anche l’elisoccorso. Insieme a loro anche Polizia locale e Vigili del fuoco. A scontrarsi sono sono stati un’auto e una moto, con quest’ultima che poi ha preso fuoco. Un grande spavento per il motociclista di 27 anni che è stato trasportato all'ospedale di Lecco. Per fortuna le sue condizioni non si sono rilevati gravi. Dopo una notte in ospedale, questa mattina è stato dimesso.