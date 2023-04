Incidente a Cantù: due feriti in ospedale.

Schianto nella serata di ieri, sabato 29 aprile 2023, intorno alle 23.40 in via Monte Baldo a Cantù. Solo un veicolo coinvolto e due persone coinvolte nell'impatto che sono state soccorse dagli operatori del 118 e trasportate in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell'incidente sono stati chiamati a intervenire anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cantù che hanno bonificato attentamente un grosso sversamento di olio e liquidi sulla sede stradale.