Incidente a Cantù: due feriti lievi FOTO

Incidente a Cantù: due feriti lievi.

Incidente a Cantù: due feriti lievi

Incidente tra due automobili nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.30 a Cantù, in via Lombardia. Nell’impatto sono rimasti feriti due uomini: uno di 64 e uno di 66 anni. Sul posto si è precipitata la Cri di Cantù insieme a un’auto medica. I due sono rimasti lievemente feriti e sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti in codice verde. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione un’auto stava uscendo dal parcheggio di fronte al bar L’Angolo in retro, l’altra arrivava su viale Lombardia da Cantú verso Mariano quando si sono scontrate. La Ford ha fatto una giravolta ed è andata a finire contro un cartellone.