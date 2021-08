Incidente a Cantù: è morta la donna al volante.

Incidente a Cantù: è morta la donna al volante

Non ce l'ha fatta Ida Botta, 78 anni, residente in città, che domenica pomeriggio era andata a sbattere con un albero in via Mentana. Attorno alle 16.30 stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda in direzione del centro città, quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un albero e ribaltandosi. A causare lo schianto con ogni probabilità è stato un malore, che ha colto la canturina mentre guidava. Non sono state coinvolte altre persone.

I soccorsi

Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. E' stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Lecco. Qui è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Purtroppo però le sue condizioni non sono migliorate nei due giorni successivi, sino al triste epilogo che si è consumato nella giornata di ieri, martedì.