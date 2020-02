Incidente a Cantù feriti due giovani SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incidente a Cantù feriti due giovani

Intorno alle 21.30 in via Brianza c’è stato uno scontro tra auto e moto. Ferti due giovani di 21 e 22 anni. Sul posto due ambulanze e l’automedica che hanno trasportato le persone coinvolte agli ospedali di Erba e Cantù.

Altri interventi

Da segnalare un’intossicazione etilica a Como, in via Ambrosoli. A Lipomo intorno alle 23.30 invece un malore per una giovane di 24 anni, finita all’ospedale in codice verde.